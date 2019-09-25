Windows 10 установлена на 900 миллионов компьютеров

Microsoft сообщила, что количество устройств с Windows 10 уже превышает 900 миллионов. При этом в текущем году система продемонстрировала рекордную динамику по приросту новых пользователей. Однако конкретные цифры компания не называет.

В марте система была установлена на 800 миллионах компьютеров, а к началу 2020 года может достичь 1 миллиарда устройств. Напомним, что изначально Microsoft планировала взять эту отметку к 2018 году.

На сегодняшний день Windows 10 устанавливается по умолчанию на все новые компьютеры. Также на систему активно переходят пользователи Windows 7, что связано с грядущим списанием последней – поддержка «семерки» прекратится уже в январе 2020 года.