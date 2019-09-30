WhatsApp прекращает поддержку устройств на базе iOS 8 и Android Gingerbread

Сегодня стало известно о том, что приложение больше не будет поддерживать устройства, работающие на базе устаревших операционных систем. Речь идёт о мобильных устройствах, функционирующих на iOS 8 и Android 2.3 Gingerbread. Кроме того, будет прекращена поддержка устройств на базе всех версий Windows Phone. Напомним, iOS 8 дебютировала осенью 2014 года, а Android Gingerbread была представлена в конце 2010 года.

Поддержка устройств на Windows Phone прекратится в течение нескольких дней. Что касается iOS 8 и Android Gingerbread, то у владельцев устройств с этими ОС есть время до февраля 2020 года, чтобы обновить программную платформу (если это возможно) или приобрести более современное устройство. Для получения наилучшего пользовательского опыта при взаимодействии с мессенджером WhatsApp рекомендуется использовать последние версии мобильных ОС.

Стоит отметить, что приложение всё ещё будет работать на старых устройствах, но пользователи уже не смогут регистрировать новые учётные записи или осуществлять проверку существующих. В сообщении также говорится о взломанных и разблокированных iPhone. Отмечается, что разработчики не ограничивают использование таких устройств, однако использование модифицированных версий iOS способно повлиять на функциональность устройства, поэтому их поддержка не может гарантироваться. Поддержка устаревших операционных систем прекратится в начале февраля следующего года.