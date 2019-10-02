Анонсирована Windows 10X для компьютеров с двумя экранами

Компания Microsoft через выпустит совершенно новую операционную систему Windows 10X. Программная платформа, по утверждению известного инсайдера Эвана Бласса, разработана специально для управления устройствами с двумя дисплеями, и Microsoft может показать как минимум одну такую новинку вместе с самой ОС.

По имеющимся данным, Microsoft разработала некий гаджет под кодовым названием Surface Centaurus, представляющий собой мобильное устройство со складным корпусом а-ля ноутбук, обе внутренние части которого оснащены дисплеями. Экраны могут работать как по отдельности, выводя различную информацию, так и совместно.

Подробности об устройстве остаются неизвестными, и в итоге под названием Surface Centaurus может скрываться как новый ноутбук с парой раздельных дисплеев, так и планшетный компьютер с одним гибким экраном.