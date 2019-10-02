Intel представила 18-ядерный Core i9-10908XE

Intel представила линейку процессоров Core X 10-го поколения. В нее вошли четыре представителя. Флагманом является 18-ядерный Core i9-10908XE с тактовой частотой 3-4,8 ГГц. Стоит он $979.

14-ядерный i9-10940XE с частотой 3,3-4,6 ГГц оценен в $784, 12-ядерный i9-10920XE с частотой 3,5-4,6 ГГц – в $689, 10-ядерный i9-10900XE с частотой 3,7-4,5 ГГц – в $590. Все новинки поддерживают до 256 Мбайт оперативной памяти DDR4 с частотой 2933 МГц, 72 полосы PCIe 3.0, WiFi 6 и технологию ускорения машинного обучения Deep Learning Boost.

Новые процессоры Intel поступят в продажу к ноябрю 2019 года. Конкурировать им предстоит с более доступным AMD Ryzen 9.