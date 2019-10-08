Браузер Opera становится на 20% быстрее

Сегодняшний релиз браузера Opera позволяет блокировать веб-трекеры и работать в сети быстрее.

Новый блокировщик трекеров в Opera может быть активирован в меню установки браузера или же прямо в его настройках. Как только он включен, в адресной строке появится иконка щита, которая показывает количество заблокированных трекеров. Там же можно легко деактивировать функцию для отдельно взятого сайта.

Блокировщик трекеров использует в своей работе технологию EasyPrivacy Tracking Protection List. Она работает так же, как и встроенный блокировщик рекламы в Opera, обнаруживая известные скрипты трекеров и блокируя их. Сразу после включения блокировщик трекеров может увеличить скорость загрузки сайтов в среднем на 20%. В сочетании со встроенным блокировщиком рекламы скорость может увеличиться на 23%. Эти функции также повышают степень защищенности персональных данных пользователя.

Opera была первым браузером, предложившим бесплатный, безлимитный и не сохраняющий логов VPN. Представленный 3 года назад встроенный VPN скрывает местоположение и IP-адрес пользователя от веб-сайтов, создавая для них виртуальную локацию. При включении данной функции браузерный VPN создаёт защищенное соединение к одной из многих локаций по всему миру, где расположены серверы Opera. VPN предоставляет пользователям возможность выбрать, откуда они хотят выходить в интернет, усиливая тем самым защиту их приватности.

При этом, Opera не хранит логи какой-либо информации, относящейся к онлайн-активности пользователя или исходному адресу их сети.

Браузерный VPN является также серьёзной защитой при работе в публичных Wi-Fi сетях, так как он блокирует возможность третьим лицам видеть какие сайты посещает пользователь.

Помимо повышения уровня безопасности и скорости, Opera также сделала браузер более интересным. Функция скриншота (иконка камеры в правом углу адресной строки) позволяет пользователю делать скриншот любого сайта, а затем редактировать, копировать и вставлять его - и все это прямо внутри браузера, без необходимости искать файл на компьютере.

Теперь у этой функции появились новые возможности. Кликнув на иконку камеры, пользователь может сохранить веб-сайт в PDF или сделать скриншот всей веб-страницы. Помимо этого, можно выделить часть веб-сайта, сделать скриншот и затем кастомизировать его. Функции размывания и рисования также были улучшены. В частности, рисование таких фигур как круг, треугольник или прямоугольник стало гораздо проще.

Функция скриншота теперь позволяет добавлять текст тремя разными шрифтами, включая популярный для создания мемов шрифт Impact. Также пользователи могут добавить селфи или один из новых эмодзи.