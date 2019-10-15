Oppo выпустила дешевый флагманский смартфон X2 Pro

Состоялась премьера нового флагманского смартфона Realme X2 Pro, нацеленного на конкуренцию с топовыми моделями Xiaomi. На стороне новинки – невысокая стоимость, и в линейке Xiaomi на момент публикации материала не было ни одного схожего по цене и параметрам смартфона. Приблизиться к нему может лишь Redmi K20 Pro, но он оснащен немного менее мощным процессором.

Realme – дочерний бренд компании Oppo, одного из крупнейших китайских производителей смартфонов, входящего в холдинг BBK наряду с Vivo и OnePlus. С учетом характеристик Realme X2 Pro вполне способен составить конкуренцию не только продукции Xiaomi, но также актуальным флагманам Samsung, включая Galaxy S10 и Note 10. Кроме того, он также превосходит последние новинки Huawei в лице Mate 30 и Mate 30 Pro – используемый в них процессор сопоставим по производительности с установленным в Realme X2 Pro, но в них нет поддержки сервисов Google.

Realme X2 Pro получил самое передовое «железо», включая дисплей с частотой обновления 90 Гц и лучший процессор Qualcomm, а вместе с ними – и 64-мегапиксельную основную камеру, пока еще редко встречающуюся в смартфонах. Моноблок вышел в синем и белом оттенках корпуса, и с сегодняшнего дня он доступен для предварительного заказа в Китае.