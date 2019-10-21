Huawei объявляет о поставке более 400 000 активных антенных узлов 5G

Во время выступления со вступительной речью в ходе Глобального форума широкополосной мобильной связи 2019 (Global Mobile Broadband Forum 2019) Райан Дин, исполнительный директор Huawei и президент Carrier BG, отметил, что у потребителей, домохозяйств и вертикальных отраслей присутствует реальная насущная потребность в 5G. Масштабное развертывание 5G началось во всем мире, и, по словам господина Дина, операторы могут монетизировать 5G, если будут стремительно развивать услуги, которые можно сразу превращать в источник прибыли.

В своем выступлении под названием «Коммерческий успех 5G» господин Дин отметил, что всего за один год стандарты, спектр и устройства стали готовы к использованию 5G, чего никогда не наблюдалось в последних поколениях мобильной связи за последние 30 лет. В начале 2019 года Южная Корея стала первой страной, которая запустила услуги 5G. Всего несколько месяцев спустя Китай также запустил услуги 5G и к концу 2020 года планирует построить от 600 до 800 тысяч базовых станций 5G. Глобальные операторы стремятся развернуть сети 5G. На сегодняшний день 56 операторов по всему миру построили сети 5G, а 40 операторов запустили услуги 5G. Huawei выиграла более 60 тендеров на 5G и доставила более 400 000 активных антенных узлов 5G (AAU). По словам господина Дина, в ближайшие годы услуги станут основным двигателем промышленного развития. Он добавил, что операторы могут монетизировать 5G в следующих трех областях бизнеса:

На потребительском рынке большая пропускная способность и низкая задержка 5G выведут услуги мобильного широкополосного доступа на новый уровень. 5G будет поддерживать новые сервисы, такие как AR / VR, потоковое вещание, видео и игры, предлагая премиальный пользовательский опыт, за который пользователи готовы платить больше. Операторы также могут использовать новые параметры как основу для монетизации, такие как взимание различных тарифов для разных уровней задержки, и предоставлять контент с добавленной стоимостью, адаптированный к местному рынку. Они могут создавать привлекательные пакеты услуг 5G, призывая пользователей присоединится к 5G. От всего этого выиграют как операторы, так и потребители.

Что касается рынка домашнего ШПД, обязательным является преодоление разрыва в цифровых технологиях и увеличение скорости широкополосной связи, и это также одна из целей бизнеса по коммерческому развертыванию 5G. Операторы могут использовать как фиксированное, так и беспроводное волокно для быстрого решения проблемы «последней мили» в домашнем ШПД. Компания Huawei помогла многим ведущим операторам обеспечить широкополосный доступ, подобный волоконно-оптическим линиям, с использованием фиксированного беспроводного доступа 5G (FWA) для быстрого удовлетворения потребностей абонентов, одновременно предоставляя новые возможности для развития 5G.

На рынке B2B многие отрасли проявляют интерес к развертыванию 5G и ожидают, что 5G предоставит гарантированную производительность в обслуживании, как предусмотрено в SLA, а также обеспечит их цифровое преобразование. Поскольку у бизнеса есть четко определенная территория, модель обслуживания и экономическое обоснование для приложений 5G, операторы связи могут благодаря предоставлять определенные услуги 5G, определенные в SLA (такие как пропускная способность восходящей и нисходящей линии связи, сквозная задержка и др.) для удовлетворения потребностей различных отраслей. Это также открывает широкий спектр возможностей для операторов.

«Процесс цифрового преобразования отрасли с помощью 5G будет длительным», - отметил Дин. «Прямо сейчас операторы должны разработать новые возможности сетей, операционные возможности и бизнес-модели, чтобы воспользоваться преобразованиями в B2B сфере». В конце своего выступления господин Дин сказал присутствующим, что «лучший способ предсказать будущее - это создать его», и призвал совместно работать операторов, регуляторов, игроков вертикальных отраслей, поставщиков оборудования и системных интеграторов для создания процветающей индустрии 5G. В этом году Форум мобильной широкополосной связи собрал более 1500 представителей операторов, вертикальных отраслей, производителей оборудования, организаций по стандартизации, аналитических фирм и средств массовой информации. В выставочном зале проходит демонстрация технологий 5G, коммерческих решений и широкого спектра приложений 5G для индивидуальных потребителей, домашних хозяйств и предприятий, включая облачные AR и VR решения с поддержкой 5G, 8K-трансляции, облачные игры, машинное зрение и решения для дистанционного управления 5G.