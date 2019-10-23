Компания LG привезла в Беларусь линейку «умных» стиральных машин

Стиральная машина – помощник, который значительно облегчает домашний труд. Хотя порой после стирки на любимой одежде появляются затяжки и даже дыры, в результате она становится непригодна для носки. Такие механические повреждения возникают по причине неправильных алгоритмов, задающихся стиральной машиной.

Эту проблему поможет решить стиральная машина с интеллектуальной системой AI DD от компании LG Electronics. Она избавит от сомнений при выборе режима стирки, самостоятельно определит тип ткани и подберет оптимальные условия. В октябре «умные» модели поступили в продажу в Беларуси.

Что такое AI DD?

Технология AI DD – это Искусственный Интеллект, который определяет не только вес, но и мягкость ткани, и подбирает оптимальные движения барабана для деликатной и эффективной стирки, что обеспечивает тщательный и бережный уход за одеждой.

Усовершенствованный двигатель с искусственным интеллектом позволяет с точностью настроить режимы стирки, автоматически определяя вес белья и с точностью оценивая мягкость ткани. В память стиральной машины заложена база данных из 20 000 возможных сочетаний тканей. Это и снижает вероятность повреждения белья на 18%, продлевая срок службы любимой одежды.

Полный цикл стирки за 39 минут

У моделей с технологией AI DD усовершенствована функция TurboWash 360. Теперь полный цикл стирки занимает всего 39 минут – это на 34% быстрее, чем у обычной опции TurboWash. Струи воды и моющего средства распыляются в четырех разных направлениях, чтобы лучше отстирать одежду.

Новинка получила функцию Steam+, которая дополняет это комплексное решение для стирки, нейтрализуя до 99,9% аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания, с помощью специального цикла стерилизации. А функция WrinkleCare удаляет 30% складок на одежде, что поможет с легкостью гладить даже самые «сложные» рубашки.

Управление с помощью смартфона

SmartThinQ от LG позволяет с помощью смартфона удаленно управлять стиральной машиной, проводить быструю диагностику и загружать новые циклы стирки.

«Новые стиральные машины с революционным двигателем AI DD – это индивидуальный подход к стирке разных типов тканей, что дает превосходный результат и удобство для пользователя», – сказал Сон Дэ-хён, президент LG Electronics Home Appliances & Air Solution Company. «Используя Искусственный Интеллект для обеспечения бережного ухода за одеждой и повышения эффективности, наши новейшие стиральные машины облегчают жизнь потребителям и демонстрируют наше стремление быть лидерами в отрасли».

Специальная конструкция позволила увеличить объем барабана при сохранении размеров корпуса стиральной машины: загрузка до 8,5 килограмм в моделях с глубиной 47 см. Обычно стиральные машины такого размера вмещают около 5 килограмм.

Уже в продаже в Беларуси

Стиральные машины с технологией AI DD поступили в продажу в сети магазинов «5 элемент». Белорусам доступные две модели LG F2V5HS0W, F2V9HS9W с загрузкой барабана на 7 килограмм и модель LG F2V5GS0W c загрузкой до 8,5 и режимом «Бесшумная стирка». Стоимость машин с технологией AI DD колеблется в пределах от 1 100 до 1 400 BYN в зависимости от конфигурации.

Посмотреть можно здесь: https://5element.by/products/634069-stiralnaya-mashina-lg-f2v5hs0w