5 ноября Xiaomi проведет очередную презентацию

Китайская компания Xiaomi обнародовала серию тизер-изображений, говорящих о том, что в начале следующего месяца — 5 ноября — будет проведена крупная презентация, посвящённая новейшим продуктам.

В частности, дебютирует смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, главной особенностью которого станет мощная камера. Она объединит сразу пять оптических блоков. Известно, что в состав одного из них войдёт датчик со 108 млн пикселей. Кроме того, говорится о пятикратном оптическом зуме. На тизер-изображении можно видеть два двойных модуля вспышки.

По слухам, в оснащение Xiaomi Mi CC9 Pro войдут 6,5-дюймовый дисплей Full HD+ AMOLED со встроенным дактилоскопическим сканером, процессор Snapdragon 730G, до 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью до 256 Гбайт, 32-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор на 4000 мА·ч.

Кроме того, на грядущей презентации ожидается анонс «умных» наручных часов Xiaomi Mi Watch. Сообщается, что на этом гаджете будет применяться операционная система Wear OS. Упомянута поддержка NFC, eSIM и 4G/LTE.

Также на мероприятии будут представлены смарт-телевизоры нового поколения, которые войдут в семейство Xiaomi Mi TV 5