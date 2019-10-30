В МТС снизились цены на ряд умных часов и фитнес-браслетов Samsung

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд умных часов и фитнес-браслетов Samsung. Максимальная экономия может составить 150 рублей. Снижение цен коснулось моделей Samsung Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Fit и Galaxy Fit e.

Часы Samsung Galaxy Watch снабжены круглым экраном, дизайн которого максимально приближен к классическим механическим часам. Гаджет способен отслеживать 39 видов физических упражнений, принимать сообщения и совершать платежи с помощью модуля NFC. При покупке 46-миллиметровой версии Samsung Galaxy Watch можно выгадать 150 рублей – теперь ее можно приобрести всего за 729 белор. рублей. Более компактная 42-миллиметровая версия стала доступна за 639 белор. рублей.

Модель Samsung Galaxy Watch Active отличается более компактными и размерами и легким весом. Она ориентирована на людей, ведущих активный образ жизни. Стать ее счастливым обладателем можно за 479 белор. рублей.

Фитнес-браслеты Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit e получили еще более компактные габариты: первый весит всего 23 грамма и оснащен экраном с диагональю 0,95 дюйма, второй весит лишь 15 грамм при диагонали экрана в 0,74 дюйма. Оба устройства умеют отслеживать качества сна, измерять пульс и работать с уведомлениями. Цена на браслет Galaxy Fit уменьшилась до 159 белор. рублей, на Galaxy Fit e – до 59 белор. рублей.