Xiaomi представила видеорегистратор

Компания Xiaomi представила многофункциональный автомобильный видеорегистратор с длинным названием 70Mai Mijia Smart Rearview 1S Youth Edition.

Устройство закрепляется на внутрисалонном зеркале заднего вида, предоставляя автомобилисту дополнительный мультимедийный экран. Его размер составляет 6,86 дюйма по диагонали, разрешение — 1280 × 480 точек.

На обратной стороне устройства располагается объектив встроенной камеры. Видеоматериалы записываются в формате 1080р с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Для хранения данных служит карта microSD.

При необходимости к устройству можно подключить дополнительную камеру, передающую изображение от задней части автомобиля. Это облегчит парковку и маневрирование задним ходом. Новинка способна воспроизводить аудио- и видеоматериалы, записанные на карту памяти. Кроме того, устройство можно применять в качестве навигатора.

Гаджет оборудован слотом для SIM-карты и собственной аккумуляторной батареей. После того как водитель заглушит двигатель, устройство автоматически переходит в режим парковки, отслеживая показания акселерометра. В случае удара владелец машины получит соответствующее оповещение через смартфон. Приобрести видеорегистратор 70Mai Mijia Smart Rearview 1S Youth Edition можно будет по ориентировочной цене 115 долларов США.