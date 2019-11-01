В WhatsApp для Android появился вход по отпечатку пальца

В последнем обновлении WhatsApp для Android появилась функция блокировки приложения — для запуска мессенджера нужно будет еще раз приложить палец. Это поможет дополнительно защитить свои сообщения от посторонних.

Для активации разблокировки WhatsApp по отпечатку пальца нужно зайти в настройки приложения → Аккаунт → Приватность → Блокировка отпечатком пальца. В этом меню можно выбрать время, через которое приложение будет блокироваться автоматически. Заодно можно отключить содержимое сообщений в уведомлениях, чтобы посторонние не могли случайно увидеть ваши сообщения.

Подобная функция заработала в WhatsApp для iOS еще в начале года — там поддерживается сканер отпечатка пальца Touch ID и сканер лица Face ID.

 

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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