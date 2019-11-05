Facebook представил новый логотип

Компания Facebook официально представила новый логотип для того, чтобы её было проще отличать от одноимённой соцсети, говорится в официальном сообщении Facebook.

«Сегодня мы обновляем информацию о нашей компании, чтобы было понятнее, какие продукты предлагает Facebook. Мы представляем новый логотип компании и еще больше отделяем компанию Facebook от приложения Facebook, которое сохранит свой дизайн», — отмечается в сообщении.

Как отмечают в компании, новый логотип будет использоваться в принадлежащих ей сервисах, а также в промо-материалах, включая новый сайт Facebook.

«Эти перемены являются способом лучше донести нашу структуру собственности до пользователей и компаний, которые используют наши сервисы, для связи и расширения аудитории», — заключили в Facebook.