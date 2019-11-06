Начались продажи монитора AOC Q27T1 с дизайном от студии F. A. Porsche

С момента, как стало известно, что над дизайном нового монитора AOC Q27T1 работает Studio F. A. Porsche, неравнодушные к эстетике пользователи с нетерпением ожидают начала продаж новинки. Это время, наконец, настало. Монитор с экраном диагональю 68.6 см (27 дюймов), оснащенный IPS-панелью с разрешением QHD, ультратонкий и без рамок с трех сторон, оборудованный уникальной подставкой — настоящее произведение искусства, которое превращает работу в удовольствие.

Асимметричная подставка модели Q27T1 удивляет идеальным распределением веса и балансировкой, несмотря на свою лаконичную конструкцию, что делает монитор похожим на современную скульптуру.

Дисплей с тремя скрытыми боковыми рамками создает впечатление полной безграничности изображения, а глянцевая металлическая поверхность подставки выгодно подчеркивает матовый корпус монитора. Порты входа/выхода сигнала Q27T1 скрыты под крышкой и благодаря этому устройство выглядит аккуратно. Независимо от способа использования — для работы или развлечений — любители хорошего дизайна, несомненно, оценят этот монитор.

Монитор AOC Q27T1 оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с отличной цветопередачей и широкими углами обзора. Разрешение Quad HD (2560×1440 пикселей) в сочетании с антибликовым покрытием гарантирует превосходную четкость изображения. Дисплей обеспечивает широкую цветовую гамму, охватывающую 90% NTSC и 107% sRGB пространств, а также первоклассную яркость 350 нит. Благодаря двум разъемам HDMI и одному разъему DisplayPort, монитор можно подключить к широкому спектру устройств.

Монитор AOC Q27T1 появится в продаже в ноябре 2019 года по ориентировочной цене € 329.