Состоялся релиз новой версии Telegram для Android 5.12.1

Состоялся релиз новой версии Telegram для Android с индексом 5.12.1. В нем имеется несколько существенных изменений. Об этом сообщает своим пользователям в личных сообщениях Telegram.

Основные изменения:

  • В новой версии появился улучшенный плеер с возможностью слушать подкасты и песни длиннее 20 минут со скоростью 2x, а также продолжать воспроизведение с того места, где вы остановились в прошлый раз. 
  • Появился поиск элементов при отправке файлов и музыки.
  • При использовании функции "Поделиться" из других приложений вы можете выбрать несколько получателей сразу по долгому нажатию на чат.
  • Добавлена возможность пометить все архивированные чаты как прочитанные по долгому нажатию на папку "Архив".

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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