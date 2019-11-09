Состоялся релиз новой версии Telegram для Android 5.12.1

Состоялся релиз новой версии Telegram для Android с индексом 5.12.1. В нем имеется несколько существенных изменений. Об этом сообщает своим пользователям в личных сообщениях Telegram.
Основные изменения:
- В новой версии появился улучшенный плеер с возможностью слушать подкасты и песни длиннее 20 минут со скоростью 2x, а также продолжать воспроизведение с того места, где вы остановились в прошлый раз.
- Появился поиск элементов при отправке файлов и музыки.
- При использовании функции "Поделиться" из других приложений вы можете выбрать несколько получателей сразу по долгому нажатию на чат.
- Добавлена возможность пометить все архивированные чаты как прочитанные по долгому нажатию на папку "Архив".
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Горячие темы