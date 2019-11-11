WhatsApp начал блокировать пользователей из «подозрительных» чатов

Популярный мессенджер в мире начал внезапно блокировать аккаунты пользователей, которые состоят в группах с «подозрительными» названиями.

О проблеме стало известно из нескольких источников. Так, пользователь Reddit под ником Mowe11 рассказал, что администраторы WhatsApp заблокировали его университетскую группу из-за смены названия чата на «что-то незаконное». При этом сервис не просто закрыл группу — он забанил всех ее участников.

Еще один пользователь FranciscoAlfaro написал, что WhatsApp перманентно ограничил доступ к сервису 100 членам школьного чата. Мессенджер осуществляет блокировки без объяснения причин. Во всех случаях бан был вызван участием в группе с подозрительным названием, которое отсылает к чему-то противозаконному или вредоносному. Конкретные примеры таких названий не уточняются.

При попытке выяснить причины блокировки служба поддержки WhatsApp ссылалась на нарушение условий использования сервиса. Таким образом мессенджер не оставил пользователям возможности снять ограничения с аккаунтов.

Сейчас единственным избежать внезапного бана поможет только ограничение на редактирование информации группы. Лучше оставить доступ к этой настройке только администратору, чтобы пользователи не лишились доступа к сервису из-за чьего-то желания «пошутить».