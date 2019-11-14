Студенческий конкурс стартапов Startup Heart начал прием заявок

С конца октября по начало февраля продлится регистрация проектов на конкурс Startup Heart – первого всебелорусского конкурса стартапов, созданного студентами на базе экономического факультета Белорусского государственного университета.

Принять участие могут старшеклассники, студенты и молодые люди до 30 лет с желанием изменить мир и реализовать свою инициативу. Подать заявку можно в одно из 14 направлений**, связанных с инновационным развитием в различных сферах жизни человека, разработками в сфере образования, медицины, а также с внедрением современных технологий в привычные процессы.

Основная часть конкурса Startup Heart пройдет с февраля по апрель. За это время с командами-участниками будут работать опытные менторы, которые помогут улучшить проект и представить его перед профессиональным жюри. Также команды посетят серию мастер-классов и спикер-сессий от опытных бизнесменов и успешных стартаперов.

Лучшие проекты примут участие в финале, где поборются за денежные призы и призы от партнеров конкурса. Например, в прошлом году победители получили сертификаты на 500 рублей на обучение в Академии БелХард, разработку айдентики от студии Райт, личные консультации инвестиционного комитета БИФ и Дмитрия Левковича, а также денежные призы в размере 350 рублей от инвесторов Виктора Серчени, Валерия Остринского, Дмитрия Левковича, Сергея Дробышевского, Константина Келлера и сертификат на 1000 рублей в интернет-магазине 21vek.

Startup Heart позволяет развиваться молодежному предпринимательству, находить союзников и опытных наставников. Конкурс помогает налаживать диалог между бизнесменами и студентами, получить ценный опыт, воплотить интересные идеи в жизнь.

Участники конкурса научатся проявлять свои организаторские и лидерские способности, правильно строить работу в команде, презентовать себя и проект на публике, обзаведутся новыми знакомыми из сферы бизнеса.

В 1-ом сезоне Startup Heart приняло участие около 40 проектов, 7 из которых получили ценные призы на дальнейшее развитие инициативы. Во 2-ом сезоне организаторы обещают еще больше возможностей для реализации, больше полезного контента и множество новых эмоций.

Ссылка на регистрацию.