Для "ВКонтакте" готовится крупное обновление

В 2020 году в социальной сети "ВКонтакте" появится новая функция - пользователи смогут ставить дизлайки непонравившимся комментариям.

Данный механизм позволит выразить участникам интернет-дискуссии свое несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в переписку, просто поставив "палец вниз".

Кроме того, в ближайшем будущем глобальной переработке подвергнутся методы сортировки и предоставления контента. Планируется запуск тематических лент с отбором материалов "экспертами". Эта новая специальная категория юзеров, стать одним из них смогут активные пользователи ВК, глубоко знающие какую-то область. Они будут осуществлять отбор материалов в "Рекомендации" по конкретным темам: играм, IT, туризму, спорту, юмору, стилю и другим.

Помимо этого, появится дополнительный способ монетизации - VK Donut. С его помощью подписчики смогут напрямую финансировать авторов интересных медиапроектов, создаваемых на платформе.

Также в числе нововведений - возможность создавать новые интерактивные стикеры и прикреплять их к историям.