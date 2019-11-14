WhatsApp начал "убивать" батареи в смартфонах на Android

Пользователи Android-смартфонов, обновившие мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.

Как пишет Phone Arena, проблема затронула устройства OnePlus, Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3 или Pixel 4.

Кроме того, на быстрый разряд батареи пожаловался в отзывах Google Play один из владельцев смартфона Redmi Note 5 Pro от Xiaomi. По его словам, работа WhatsApp в фоновом режиме снизила заряд с 74 до 19 процентов. Другие пользователи пишут, что фоновая работа мессенджера может "съесть" 30 или более времени автономной работы, даже если было отправлено одно или два сообщения.

Решить проблему помогает откат до старой версии 2.19.291, однако для этого придется скачивать и устанавливать APK-файл, сделав предварительно резервную копию данных. Также часть пользователей сообщили о том, что сбой устраняется после установки WhatsApp 2.19.325.