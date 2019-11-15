HUAWEI представляет умные часы HUAWEI WATCH GT 2 в Беларуси

Компания HUAWEI Consumer Business Group запускает продажу в Беларуси умных часов нового поколения HUAWEI WATCH GT 2. Часы построены на базе новейшего чипсета Kirin A1, разработанного специально для носимых устройств, и выпускаются в двух вариантах: с диаметром циферблата 42 и 46 мм.

Умные часы HUAWEI WATCH GT 2 оснащены чипсетом Kirin A1, построенным на базе энергоэффективных ядер Cortex-M7, потребляющих 10 мА/МГц, что значительно ниже среднего по отрасли показателя в 30 мА/МГц. Это позволяет часам Watch GT 2 с корпусом диаметром 46 мм работать без подзарядки до 14 дней при типичном сценарии использования и до 30 часов с непрерывно включённым GPS трекером.

Версия с корпусом диаметром 42 мм работает до 7 дней при смешанном сценарии и до 15 часов при включённом GPS. Процессор Kirin A1 поддерживает Bluetooth 5.1, что позволяет отвечать на входящие звонки, находясь на расстоянии до 150 метров от смартфона. Теперь обладатели мужской модели часов могут сохранять любимые номера в смарт-часах и совершать звонки с опосредованным взаимодействием со смартфоном. При помощи встроенного динамика и экранного меню происходит набор номера телефона или выбранного абонента.

Новые часы получили оптический сенсор для мониторинга сердечного пульса, шестиосевой гироскоп и акселерометр, благодаря которым устройство способно с высокой точностью измерять линейное и угловое ускорение во всех трёх плоскостях. Это позволяет HUAWEI WATCH GT 2 распознавать практически любые движения руки и отслеживать изменения пульса на протяжении длительных тренировок, включая марафонские забеги и заплывы в открытой воде, которые стали возможны благодаря водонепроницаемому корпусу с защитой от попадания воды на максимальной глубине 50 м.

Унаследовав классический дизайн от предыдущего поколения умных часов HUAWEI, новые WATCH GT 2 стали ещё более эргономичными за счёт безрамочного экрана с защитным 3D-стеклом. Металлический корпус часов имеет толщину 10,7 мм в 46-мм моделях и 9,4 мм в версиях с корпусом 42 мм. Модели 46 мм оснащены сенсорным AMOLED с диаметром 1,39 дюйма и разрешением 454×454 точки, а 42 мм модели — экраном диаметром 1,2 дюйма с разрешением 390×390 пикселей. WATCH GT 2 также предлагают пользователям большой выбор циферблатов, которые позволят максимально персонализировать интерфейс устройства.

Часы HUAWEI WATCH GT 2 имеют 15 спортивных режимов, включая восемь видов тренировок на открытом воздухе (бег, ходьба, пеший туризм, бег по тропе, велоспорт, плаванье в открытой воде и триатлон) и семь — в помещениях (ходьба, бег, езда на велосипеде, плаванье в бассейне, свободные тренировки, занятия на эллиптическом и гребном тренажёрах). Во время тренировок часы собирают данные примерно по 190 параметрам и предлагают профессиональные рекомендации для улучшения результатов.

Полностью погрузиться в тренировочный процесс поможет музыкальное сопровождение: теперь благодаря 2 ГБ встроенной памяти часы позволяют сохранить до 500 треков в формате MP3 или ACC.

Технология мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen™ 3.5 позволяет отслеживать отклонения от нормы частоты ритма и сообщать о сердечной недостаточности. Увидеть график изменения пульса в течение дня можно в приложении HUAWEI Health. Интеллектуальная технология HUAWEI TruSleep™ 2.0 отслеживает качество сна по изменениям пульса и дыхания и предлагает пользователю персональные рекомендации для улучшения ночного отдыха и восстановления, которые одобрены Бернским университетом. Технология HUAWEI TruRelax™ в течение 60 секунд измерит уровень стресса с помощью нескольких вопросов в приложении Huawei Health и поможет определить уровень стресса. Помните, что специальные дыхательные упражнения помогают своевременно снять напряжение и нормализовать эмоциональное состояние.

В Беларуси смарт-часы HUAWEI WATCH GT 2 с корпусом 46 мм появятся в продаже уже завтра – 16 ноября с ориентировочной стоимостью 549 BYN (46 мм). Мужская модель (46 мм) будет представлена в двух цветах: Matte black (матовый черный) и Pebble Brown (классический коричневый). Женские версии (42 мм) появятся чуть позже и будут представлены в гамме Night Black (черная ночь) и Sandy Brown (песочный).