Xiaomi анонсировала eBook Reader

Компания Xiaomi анонсировала новое устройство для чтения электронных книг: гаджет получил название eBook Reader.

Новинка оснащена экраном на электронной бумаге E Ink с пиксельной плотностью 212 PPI (точек на дюйм). Размер панели не уточняется, но, вероятнее всего, он составляет 6 дюймов по диагонали.

Дисплей отлично читается при ярком солнечном свете. В условиях плохой освещённости или ночью на выручку придёт встроенная LED-подсветка с 24 уровнями яркости: таким образом, каждый пользователь сможет подобрать для себя оптимальные настройки.

Гаджет наделён процессором Allwinner с четырьмя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,8 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 1 Гбайт. Для хранения книг и других файлов имеется флеш-накопитель вместимостью 16 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 1800 мА·ч.

На ридер установлена операционная система Android 8.1 Oreo. Предусмотрен симметричный порт USB Type-C. Весит устройство приблизительно 180 граммов. 20 ноября для Xiaomi eBook Reader будет запущена краудфандинговая кампания. Стоимость новинки составит около 80 долларов США.