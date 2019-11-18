С 22 по 24 ноября 2019 года в МТС пройдут «Черные выходные»

С 22 по 24 ноября 2019 года в салонах связи и интернет-магазине МТС пройдут «Черные выходные».
Смартфоны и планшеты известных брендов будут продаваться со скидкой до 50%. В акции участвуют как бюджетные, так и флагманские устройства Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и других марок.
Список моделей с ценами и условия покупки будут опубликованы накануне старта акции.
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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
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