В МТС снижены цены на смартфоны и планшеты Samsung

C 26 ноября в сети салонов и интернет-магазине МТС стали доступнее 9 моделей смартфонов и планшетов Samsung. Экономия может составить до 360 белор. рублей.

Наибольшее снижение цены коснулось флагманского смартфона Samsung Galaxy S10. Его стоимость уменьшилась на 360 белор. рублей. Модель примечательна тонкими рамками, 6,1-дюймовым экраном с ультравысоким разрешением 3040×1440 точек, основной тройной камерой на 12+16+12 Мп и фронтальной на 10 Мп, которая умеет снимать видео в 4K-формате. Samsung Galaxy S10 сейчас можно приобрести за 1999 белор. рублей.

Улучшенная версия флагмана Samsung Galaxy S10+ стала дешевле на 200 белор. рублей. Она отличается от базовой прежде всего увеличенным размером экрана и наличием дополнительного портретного объектива на 8 Мп и расширенной емкостью аккумулятора. Самый продвинутый аппарат южнокорейского производителя из серии Galaxy S теперь доступен за 2399 белор. рублей.

Высокотехнологичные планшеты Samsung Galaxy Tab S 6 Wi-Fi и Samsung Galaxy Tab S 6 LTE позволят сэкономить 330 и 300 белор. рублей соответственно. Они оба обладают небольшим весом, могут похвастаться отличной производительностью и поддерживают использование электронного пера S Pen. Первая модель позволяет подключаться к интернету только через Wi-Fi, вторая способна работать в сетях LTE. Стать обладателем Wi-Fi-версии сейчас можно за 1369 белор. рублей, LTE-версии – за 1599 белор. рублей.

Полный список смартфонов и планшетов Samsung, на которые снизились цены, смотрите по ссылке.