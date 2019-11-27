В декабре Twitter начнёт удалять неактивные аккаунты

Twitter уведомил пользователей о планах по отключению учётных записей, которые длительное время пребывают в неактивном состоянии.

Согласно имеющимся данным, блокировке подвергнутся аккаунты, чьи владельцы не заходили в Twitter более 6 месяцев. Работа в этом направлении начнётся 11 декабря 2019 года, но волноваться не стоит, поскольку разработчики намерены проводить отключения планомерно в течение «нескольких месяцев». Чтобы не потерять свою учётную запись в социальной сети, изображать активность, создавая новые публикации, не нужно, достаточно просто авторизоваться в своём аккаунте.

В компании объясняют очистку системы от неактивных аккаунтов попыткой «предоставлять более точную, достоверную информацию».