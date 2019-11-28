Xiaomi выпустила 4К-телевизор с большим экраном за $490

Компания Xiaomi анонсировала новый смарт-телевизор Mi TV 4X (55) 2020 Edition с 55-дюймовым (137,5 см) дисплеем и поддержкой разрешения 4К (Ultra HD, 3840x2160 пикселей). Модель готовится к глобальному релизу, который состоится 2 декабря 2019 г.

Стоимость Mi TV 4X (55) 2020 Edition на момент старта продаж в Индии и КНР составит $490. Экран Mi TV 4X (55) 2020 Edition основывается на панели IPS со 178-градусными углами обзора. Заявленное время отклика матрицы составляет 6,8 мс, плюс Xiaomi намекнула на поддержку режима HDR 10.

В телевизоре применены фирменные алгоритмы Vivid Picture Engine для автоматической регулировки контрастности, насыщенности и яркости изображения. Помимо этого, в новом ТВ есть возможность повышения частоты кадров с любого источника до 60 к/с.