Состоялся релиз Firefox 71

Компания Mozilla объявила о релизе браузера Firefox 71. Изменения затронули Lockwise и Firefox Monitor, а в версии браузера на Windows появился режим работы «Картинка в картинке» для отображения видео.

Главным изменением внешнего вида стала обновлённая страница настроек about:config. Также есть изменения в просмотре сертификатов, где расширены функциональные возможности и отображается более подробная информация. Если вы владелец бизнеса и у вас есть компьютер с публичным доступом, можно скрывать элементы интерфейса в новом режиме «Киоск».

Для обладателей браузера на Windows доступна возможность смотреть видео в режиме «Картинка в картинке». Нужно нажать на синюю иконку на правой стороне видео, чтобы оно перешло в плавающее окно. Это окно будет оставаться на экране постоянно, какую бы вкладку вы не открыли. На платформах macOS и Linux данная возможность появится в будущем январе в версии Firefox 72.

Что касается изменений в плане конфиденциальности, Firefox теперь умеет распознавать поддомены и автоматически заполнять поля из менеджера паролей Lockwise. Появилась поддержка оповещений о взломах из Firefox Monitor для пользователей с программами чтения с экрана.

Уведомления будут сообщать, когда Firefox заблокировал криптомайнеры, заблокированные трекеры можно просматривать в панели защиты, которая открывается по нажатию на щит в адресной строке. Mozilla сообщает, что при помощи функции Enhanced Tracking Protection, которая стала активна по умолчанию в Firefox 69, заблокировала больше триллиона трекеров.