В МТС стартовали продажи детских часов Elari

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи детских часов Elari. Устройства сочетают в себе функционал умных часов, телефона и средства безопасности ребенка.

Все часы Elari позволяют совершать входящие и исходящие голосовые вызовы, отслеживать местоположение ребенка через Google-карты и дают возможность отправить экстренное сообщение своим близким, нажав на кнопку SOS. Трекинг и аудиомониторинг обстановки вокруг часов осуществляется со смартфонов родителей с помощью приложения Elari SafeFamily.

В настоящий момент в МТС доступны на выбор 3 модели: Elari KidPhone 2, Elari FixiTime 3 и Elari KidPhone 3G.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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