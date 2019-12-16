Разработчики Google временно приостановили развертывание Chrome 79 для Android, начавшееся 10 декабря 2019 года, так как обнаружили ошибку, связанную с изменением расположения каталога Chrome. Из-за бага пострадали данные пользователей.

Согласно отчету об ошибке, с изменением расположения каталога Chrome вышел промах: инженеры Google забыли переместить содержимое localStorage или WebSQL в новый каталог Chrome 79, сделав данные недоступными для пользователей.

LocalStorage и WebSQL связаны с хранением данных и позволяют сайтам и веб-приложениям хранить информацию на устройстве пользователя, в каталоге профиля Chrome. И если сайты прибегают к использованию localStorage или WebSQL довольно редко (чаще для этого используются специальные БД- серверы, чтобы хранить пользовательские данные на стороне сервера), то в мобильных приложениях разработчики часто предпочитают хранить информацию именно на устройствах пользователей.

В сущности, многие приложения для Android сейчас являются не чем иным, как сайтами, загружаемыми посредством WebView. Такие приложения зависят от таких механизмов, как localStorage или WebSQL, так как используют их для локального сохранения настроек и пользовательских данных, предпочитая этот способ использованию отдельной и более объемной базы данных SQLite.

Из-за ошибки разработчиков Google, во время развертывания Chrome 79 такие приложения потеряли доступ ко всем файлам и данным, сохраненным в старых папках Chrome 78 localStorage и WebSQL. В итоге пользователи потеряли свои данные, настройки, файлы и даже лишились доступа к своим учетным записям. Багтрекер компании предсказуемо взорвался негодованием, так как проблемы возникли у миллионов пользователей самых разных приложений для Android.