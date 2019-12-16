Названы самые лучшие планшеты в 2019 году

Редакция журнала Wired собрала, по ее мнению, лучшие из лучших — конечно, в зависимости от задачи, которую вы возлагаете на устройство.

Подходит всем. Apple iPad 10.2 (2019)

Хорошее обновление линейки. Apple iPad Air 10,5 (2019)

Неоспоримые преимущества. Apple iPad Pro (2019)

Лучший 8-дюймовый планшет. Apple iPad Mini (2019)

Лучший планшет до 200$. Amazon Fire HD 10 (2019)

Лучший планшет до 100$. Amazon Fire HD 8 (2018)

Лучший планшет на платформе Android. Samsung Galaxy Tab S5e / Samsung Galaxy Tab S4

Лучший планшет для детей. Amazon Fire HD 8 Kids Edition

Лучший планшет 2-в-1. Microsoft Surface Pro 7

Самый мощный планшет 2-в-1. Microsoft Surface Book 2