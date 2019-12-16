Названы самые лучшие планшеты в 2019 году

Редакция журнала Wired собрала, по ее мнению, лучшие из лучших — конечно, в зависимости от задачи, которую вы возлагаете на устройство.

  • Подходит всем. Apple iPad 10.2 (2019)
  • Хорошее обновление линейки. Apple iPad Air 10,5 (2019)
  • Неоспоримые преимущества. Apple iPad Pro (2019)
  • Лучший 8-дюймовый планшет. Apple iPad Mini (2019)
  • Лучший планшет до 200$. Amazon Fire HD 10 (2019)
  • Лучший планшет до 100$. Amazon Fire HD 8 (2018)
  • Лучший планшет на платформе Android. Samsung Galaxy Tab S5e / Samsung Galaxy Tab S4
  • Лучший планшет для детей. Amazon Fire HD 8 Kids Edition
  • Лучший планшет 2-в-1. Microsoft Surface Pro 7
  • Самый мощный планшет 2-в-1. Microsoft Surface Book 2

 

 

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Источник: 

rbc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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