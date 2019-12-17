В Windows 10 появилась реклама

Корпорация Microsoft добавила в ОС Windows 10 рекламу, которая отображается всем пользователям, хотя и пока не во всех программах.

Увидеть рекламное объявление могут лишь те, кто пользуется штатными приложениями Mail and Calendar («Почта и календарь»).

Всю новую рекламу, по информации ресурса MSPowerUser, нельзя отключить – Microsoft не предоставляет пользователю такую возможность. Помимо этого, отсутствуют какие-либо варианты настройки ее отображения – она есть всегда, то есть часть рабочего окна приложения всегда недоступна для использования.

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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