Корпорация Microsoft выпустила новую версию приложения Skype для всех популярных платформ: Windows 10, Linux, macOS, Android, iOS.

В версии 8.55 мессенджера и VoIP-клиента появились новые функции, в частности Meet Now («Встречаемся сейчас»). Она позволяет пользователю начать сеанс видео- или аудиосвязи с другим человеком, даже если у того нет аккаунта в Skype или самого приложения.

В сообщении, опубликованном на портале поддержки Skype, говорится, что развертывание обновления стартовало 10 декабря 2019 г. и осуществляется поэтапно. В течение ближайших нескольких дней все пользователи Skype получат доступ к новым возможностям.