В сообществах во «ВКонтакте» появились беседы

В социальной сети «ВКонтакте» появились «Беседы» для сообществ. Они помогут администраторам групп отвечать на вопросы пользователей, вести беседы с клиентами и так далее. И всё это без создания отдельных чатов или использования сторонних мессенджеров.

Допускается создание до 20 бесед с максимумом до 2000 человек в каждой. Система позволит пользователям увидеть последние 300 сообщений, количество бесед и сколько людей сейчас в них.

Как отмечается, «Беседы» будут доступны в сообществах, где есть не более 100 тысяч пользователей. Однако если в будущем число подписчиков вырастет, то функция сохранится. В социальной сети пока не собираются добавлять функцию в крупные сообщества. Однако в будущем это может быть скорректировано, если такая возможность станет востребованной.