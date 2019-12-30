В МТС стартовали продажи MacBook Air и MacBook Pro 2019 года

В сети салонов и интернет-магазине МТС появились в продаже ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro из модельного ряда 2019 года.

Все новинки оснащены дисплеями Retina с поддержкой технологии True Tone. Она автоматически настраивает цветовую температуру экрана в зависимости от окружения, благодаря чему работать с новыми ноутбуками невероятно комфортно. Трекпад Force Touch, используемый в них, умеет распознавать множество команд, точно определяя малейшие различия в силе нажатия на поверхность. Клавиши клавиатуры с механизмом «бабочка» стали удобнее, тише и теперь еще стабильнее реагируют на прикосновения.

Ноутбук Apple MacBook Air 13" (2019) собран на основе нового двухъядерного процессора Intel Core i5 восьмого поколения, который легко справляется с самыми разными задачами — от просмотра сайтов и обработки фотографий до создания презентаций и монтажа видео. Весит он всего 1,25 кг, что позволит без проблем брать его с собой в дорогу. А емкий аккумулятор обеспечивает до 12 часов автономной работы в интернете по беспроводной сети.

Apple MacBook Air 13" (2019) с SSD-накопителем на 128 Гб можно приобрести за 2999 белор. рублей. Вариант с 256 Гб доступен за 3999 белор. рублей.

Модель Apple MacBook Pro 13" (2019) получила более мощный четырехъядерный процессор Intel, который справляется с ресурсоемкими задачами намного быстрее. Продолжительность его автономной работы – до 10 часов. Конфигурацию со 128 Гб памяти можно купить за 3399 белор. рублей. Версия с 256 Гб продается за 4599 белор. рублей.

Стать обладателем MacBook Pro 16" 2019 года с 512 Гб памяти можно за 7069 белор. рублей.