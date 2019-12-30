Xiaomi представила новые смарт-часы Color

Китайская компания Xiaomi совсем недавно запустила первые смарт-часы под своим брендом, а теперь дает пользователем больший выбор, представив новое устройство Xiaomi Watch Color.

Название часов намекает, что для них предусмотрено большое количество разноцветных ремешков. В компании отмечают, что цвета можно комбинировать. К сожалению, Xiaomi пока не раскрывает деталей о гаджете. Не известны ни его характеристики, ни цена. Производитель заявил, что продажи устройства начнутся 3 января.

Предположительно, Xiaomi Watch Color получили 1,39 дюймовый дисплей с разрешением 454x454 пискелей. В корпусе установлено несколько датчиков, включая пульсометр, акселерометр, барометр. Также часы защищены от воды.