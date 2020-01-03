Вышло обновление Telegram

Разработчики Telegram выпустили свежее обновление своего мессенджера с открытым исходным кодом и сквозным шифрованием, добавив в него ряд новых возможностей.

Первым нововведением стало улучшенное редактирование пользовательских тем оформления. Настройки внешнего вида теперь поддерживают градиентные фоны, которые можно применять к чатам, основным цветам элементов, сообщениям и так далее. Разработчики выпустили целый ряд новых шаблонов для фонов. Причём тематика обширна: от космоса и котиков (и котиков в космосе) до математики, Парижа, Нового года и тому подобного. Кроме того, добавлены новые базовые темы для дневного и ночного режимов, а переключаться между ними стало проще.

Другие особенности включают в себя отправку отложенных сообщений при появлении получателя в сети. Работает это лишь тогда, когда можно видеть сам статус пользователя. В меню выбора геопозиции стало удобнее выбирать места, а при использовании ночного режима карты также перекрашиваются в тёмные тона.

Улучшилась система поиска. Теперь можно легко переходить между сообщениями, содержащими ключевое слово, отправленными конкретным человеком или с определённого дня. Также результаты можно просмотреть в виде списка. А на iOS можно выбрать несколько сообщений, не выходя из режима поиска. Ранее такое было возможно только на Android. Наконец, появилась проверка правописания для всех.

В аудиокнигах или подкастах более 20 минут система будет запоминать позицию воспроизведения. Также для подобных аудиоматериалов появилось ускорение воспроизведения, подобное голосовым сообщениям.

Из мелочей отметим новые анимированные эффекты для перехода между сообщениями в чате, запуска поиска и так далее. Это работает на мобильных платформах. Также есть выбор части текста, а не всего, долгожданная функция «Отметить всё как прочитанное», выбор качества видео при отправке, новый экран обмена контактами и многое другое.