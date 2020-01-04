Lenovo представила новинки на выставке CES 2020

Lenovo в рамках выставки CES в Лас-Вегасе представила новую линейку компьютеров Creator для профессионалов и создателей контента, а также обновила классические модели ThinkPad.

Линейка Creator — компьютеры для тех, кто работает с графикой и сложными вычислениями. Это мощные настольные ПК и ноутбуки, которые адаптированы под профессиональную работу. Дисплей откалиброван для максимально точной цветопередачи, система охлаждения подготовлена с постоянной нагрузке, а операционная система настроена для работы.

Первой новинкой стал ноутбук Yoga Creator 7 с полностью металлическим корпусом. Его 15,6-дюймовый Full HD дисплей покрывает 100% палитры цветов популярных стандартов sRGB и Pantone Matching System. В качестве процессора взяли Intel Core i7 десятого поколения и дополнили его дискретной видеокартой NVIDIA — модель зависит от цены.

Lenovo IdeaPad Creator 5 стал более стационарным ноутбуком — для тех, кому не нужно так часто переносить его с места на место. Он весит 2,2 кг и проработает без подзарядки до 8 часов. Дисплей с диагональю 15,6 дюйма покрывает цветовое пространство AdobeRGB. Стоит процессор Core i7 десятого поколения, графика NVIDIA, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 1 ТБ SSD.

IdeaCentre Creator 5 — бесшумный настольный ПК с процессором Intel Core i9 последнего поколения, видеокартой NVIDIA RTX 2060 и 16 ГБ оперативной памяти. В дополнение к компьютеру показали два профессиональных монитора — 27-дюймовый Qreator 27 Monitor с 4K-разрешением и премиальный Q27h со встроенными динамиками.

Еще Lenovo подготовила традиционное обновление компьютеров линейки Think — показали новый моноблок ThinkCentre M90a и бизнес-ноутбуки ThinkPad.

Моноблок ThinkCentre M90a получил 23,8-дюймовый Full HD дисплей и процессоры Intel Core десятого поколения — модель чипа зависит от цены. Для защиты информации экран компьютера может автоматически затемняться, когда владелец отворачивается от него. Также поддерживается функция распознавания лица в качестве альтернативы обычному паролю.

Обновленные модели классического ноутбука ThinkPad X1 Carbon и гибридного трансформера X1 Yoga получили новый процессор Intel Core i7, позже в 2020 году появятся версии с процессорами Core U i7 vPro. Цена — от $1499.