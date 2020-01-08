Mozilla выпустила Firefox 72

Популярный веб-обозреватель Mozilla Firefox уже умеет блокировать запросы на уведомления, посылаемые разными сайтами. Несмотря на это, разработчики решили пойти дальше, позволив пользователям полностью отказаться от получения всплывающих запросов в версии Firefox 72.

В новой версии обозревателя вы можете полностью отказаться от просмотра всплывающих запросов на получение уведомлений. Когда вы посещаете новый сайт, который отправляет подобные запросы, в адресной строке будет появляться небольшая иконка, покачивающаяся из стороны в сторону и говорящая о том, что Firefox заблокировал очередное уведомление. Если вы не хотите получать уведомления от просматриваемого сайта, то появившуюся иконку следует просто игнорировать. Если же вам нужны уведомления, то достаточно кликнуть по иконке и подтвердить своё решение.

Решение о необходимости блокировки всплывающих запросов на уведомления было принято после того, как разработчики Mozilla провели собственное исследование поведения пользователей при появлении таких сообщений. Было установлено, что около 99 % всплывающих запросов на уведомления игнорируются, а в 48 % случаев пользователи отклоняют их.

Помимо этого, новая версия браузера делает доступным режим «картинка в картинке» для пользователей Linux и Mac (ранее эта функция появилась в Mozilla для Windows). Режим «картинка в картинке» позволяет просматривать видео в отдельном окне и выполнять какую-то другую работу. Это может быть удобно в ряде ситуаций, например, если вы используете два монитора.