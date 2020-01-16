Microsoft Edge на Chromium стал общедоступным

Бета-версия браузера Microsoft Edge на движке Chromium стала общедоступной. Однако некоторые важные функции пока недоступны пользователям. В частности, расширения могут работать некорректно, а некоторые элементы до сих пор не поддерживают синхронизацию.

Обновленный Microsoft Edge поддерживает расширения для конкурирующего Chrome, но при использовании учетной записи Google возможны проблемы с их синхронизацией. Также недоступна синхронизация для открытых вкладок, коллекций и истории. Компания обещает исправить все это позже.

Финальная версия Edge на Chromium ожидается в составе весеннего обновления Windows 10, которое выйдет в апреле или мае 2020 года.