В WhatsApp добавили темную тему

Разработчики мессенджера уже почти год тестируют темный интерфейс приложения для смартфонов. И только сейчас она начала полноценно работать, но только в бета-версии приложения.

Этот режим окрашивает весь интерфейс приложения в темные тона. Это позволяет снизить нагрузку на глаза в темноте и заодно немного экономит аккумулятор на смартфонах с OLED-дисплеями.

Для доступа к темной теме в WhatsApp нужно установить бета-версию приложения для Android. Это может сделать любой, есть два способа. Самый простой — скачать и установить APK-файл, в настройках смартфона нужно разрешить приложения из неизвестных источников. Перед этим нужно сделать бэкап всех сообщений, чтобы случайно не потерять все переписки.

Второй способ — стать участником бета-тестирования WhatsApp в Google Play. Для этого нужно зайти на страницу тестирования и подключиться к программе. Тогда приложение WhatsApp автоматически обновится до бета-версии и тогда темная тема тоже станет доступной. В любое время можно покинуть группу тестировщиков и пользоваться только публичными версиями приложения.