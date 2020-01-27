Выпущено ядро Linux 5.5

Линус Торвальдc представил стабильный релиз ядра Linux версии 5.5. Несмотря на простои в разработке, возникшие из-за зимних праздников, релиз состоялся в соответствии с графиком, спустя два месяца после выхода предыдущей стабильной версии. Исходный код Linux 5.5 уже доступен для загрузки с сайта kernel.org.

Новая версия включает массу изменений, в том числе поддержку нового оборудования, улучшения сетевой и дисковой подсистем, обновления функций безопасности, а также механизма применения патчей без перезагрузки системы.

Как отмечает портал Phoronix, скорее всего именно эта версия ядра Linux станет основой для будущего релиза Ubuntu 20.04 с расширенным жизненным циклом (LTS), которая выйдет в апреле 2020 г.