Microsoft выпустила обновление для Windows 7. Операционная система получила техническую поддержку, хотя в середине января была признана устаревшей, передает The Verge.

Производитель ПО был вынужден выпустить патч для операционной системы, тем самым Microsoft поддержала «умершую» ОС. Патч исправлял проблему с пропажей оформления рабочего стола, на которую жаловались пользователи системы. The Verge подчеркнула, что компании пришлось нарушить собственное обещание не обновлять Windows 7 после 14 января.

По информации издания, изначально Microsoft планировала выпустить патч только для корпоративных клиентов, однако «буквально за ночь» компания передумала и выпустила обновление для всех обладателей копий Windows 7.