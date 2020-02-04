Названы самые мощные смартфоны начала 2020 года

Популярный бенчмарк AnTuTu подвел итоги января 2020 года и показал список самых мощных смартфонов среди моделей на Android. По итогам месяца, самым мощным смартфоном стал Vivo iQOO Neo 855, который выпущен только для китайского рынка. Этот смартфон, как и почти все остальные модели из топа, работает на процессоре Snapdragon 855+.

Так выглядит весь список:

Vivo iQOO Neo 855 — 504 796 баллов VIvo iQOO Pro 5G — 502 288 баллов Vivo NEX 3 — 498 223 балла OnePlus 7T Pro — 496 134 балла OnePlus 7T — 495 733 балла ASUS ROG Phone 2 — 491 491 балл Realme X2 Pro — 481 106 баллов Honor V30 Pro 5G (Kirin 990) — 481 121 балл Oppo Reno Ace — 475 144 балла Huawei Mate 30 Pro 5G (Kirin 990) — 472 698 баллов

Только два смартфона из списка работают не на последнем процессоре Qualcomm — это Honor V30 Pro и Huawei Mate 30 Pro с фирменным чипом Kirin 990. Все остальные модели соревнуются между собой только по уровню оптимизации, скорости памяти и другим дополнительным параметрам, которые могут повлиять не результаты теста в бенчмарках.