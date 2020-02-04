В МТС действует скидка на носимые устройства Samsung

Приобретайте в МТС смарт-часы, фитнес-браслеты или беспроводные наушники Samsung единовременным платежом со скидкой, используя промокод «Супер».

В акции принимают участие фитнес-браслеты Samsung Galaxy Fit и Samsung Galaxy Fit e, смарт-часы Samsung Galaxy Watch 42 и 46 мм, Samsung Watch Active 2 40 и 44 мм (как в стальном, так и в алюминиевом корпусе) и беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds.

Для того, чтобы воспользоваться акцией, необходимо сообщить промокод «Супер» работнику салона связи МТС либо ввести его в соответствующее поле на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Цены на сайте интернет-магазина на товары, участвующие в акции, отображаются без учета скидки. Итоговая стоимость будет снижена на 10% после применения промокода.