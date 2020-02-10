Новая ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить или перезагрузить ПК

Стало известно о новой проблеме, с которой столкнулись некоторые пользователи ОС Windows 7. На этот раз при попытке выключить или перезагрузить ПК появляется сообщение, в котором говорится: «У вас нет прав на выключение этого компьютера». Что стало причиной возникновения данной ошибки, пока неизвестно.

Многочисленные сообщения пользователей, которые столкнулись с данной проблемой, говорят о том, что ошибка затрагивает значительную часть компьютеров, работающих под управлением Windows 7. Несколько дней пользователи искали какие-то обходные пути, позволяющие нормализовать работу ПК, и в конечном итоге способ временного решения проблемы был найден.

Один из участников сообщества Reddit опубликовал простую инструкцию, не предусматривающую использование скриптов и выполнения каких-то сложных действий. Это означает, что следовать ей сможет любой пользователь. Сначала требуется создать ещё одну учётную запись с правами администратора. После этого нужно зайти в неё, а после выйти и авторизоваться в учётной записи администратора, используемой по умолчанию.

После этого ПК можно будет без проблем выключить или перезагрузить. Недостаток этого способа в том, что указанные действия необходимо выполнять каждый раз, когда требуется выключить или перезагрузить ПК. Придумавший этот способ пользователь подчеркнул, что это не решение, а всего лишь обходной путь.

Несмотря на то, что официальная поддержка Windows 7 завершилась 14 января, Microsoft уже пришлось выпустить одно обновление, исправляющее некорректное отображение обоев рабочего стола. Однако возможность нормального отключения и перезагрузки ПК является значительно более важной функцией, чем обои. Поэтому можно предположить, что для решения данной проблемы Microsoft придётся выпустить ещё одно обновление.