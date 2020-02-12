Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X

Microsoft выпустила эмулятор операционной системы Windows 10X. Новая ОС построена на базе легковесной модульной Windows Core OS и создана с прицелом на двухэкранные и складные устройства, которые должны поступить в продажу уже в этом году. Платформа получила много косметических изменений — кардинальному редизайну подверглось меню «Пуск», которое избавилось от живых плиток.

Эмулятор доступен на веб-сайте Microsoft для разработчиков, и он предназначен, прежде всего, для тестирования и отладки приложений, написанных под новую платформу. Для его установки необходимо обладать базовыми знаниями Visual Studio.

Важной особенностью Windows 10X является контейнерная технология, которая позволяет запускать классические приложения Win32 и взаимодействовать с Universal Windows Apps (UWP) и Progressive Web Apps (PWA). Невозможность запуска Win32-программ однажды поставила крест на перспективной ОС Microsoft для портативных устройств — Windows RT, потому не может не радовать тот факт, что компания решила не наступать второй раз на те же грабли. Хотя такой подход может повлечь за собой некоторые проблемы с совместимостью: поскольку контейнер представляет собой, по сути, легковесную виртуальную машину и не включает полную ОС.

Теперь дело за разработчиками устройств и стороннего софта, ведь такие новинки, как Surface Neo и Lenovo ThinkPad X1 Fold поступят в продажу уже совсем скоро. Также о своих планах выпустить аппаратные решения на базе новой ОС Microsoft заявили Dell, HP и Asus.