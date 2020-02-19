Mail.ru Group запустит рекомендательный видеосервис

Mail.ru Group тестирует рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru». В «Смотри Mail.ru» можно будет смотреть клипы, новости, телешоу, видеоблоги, фильмы и сериалы.

«В основе продукта лежит концепция персонального телеканала. Это сервис для фонового просмотра видео, в котором не нужно искать интересный канал или охотиться за передачей или фильмом»,— рассказала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

У сервиса появится отдельный сайт и приложения на iOS и Android. Он также будет встроен в другие проекты холдинга, рассказали в компании.

Доступ к «Смотри Mail.ru» будет бесплатным. Компания планирует монетизировать сервис с помощью рекламы. Рекламодателям будет доступен расширенный видеоинвентарь, добавили в Mail.ru Group.

Компания не исключает возможность производства оригинального контента. Сейчас у Mail.ru Group около 100 партнёров-правообладателей, добавили в компании.