MMD представляет монитор Philips 243B1

Компания MMD анонсирует релиз 24-дюймового (60,5 см) жидкокристаллического монитора Philips 243B1. Новинка оснащена разрешением Full HD (1920x1080 пикселей), разъёмами USB-C и HDMI, а также широким набором функций и технологий, которые обеспечат оптимальный комфорт и высокую производительность.

Устройство также станет отличным выбором для пользователей, которым важна забота об экологии: монитор соответствует строгим стандартам ENERGY STAR, EPEAT и TCO, а также оборудован датчиком PowerSensor, который поможет сэкономить до 80% затрат на электроэнергию.

Монитор Philips 243B1 гарантирует простоту подключения через USB-C. Пользователю достаточно подсоединить совместимый ноутбук непосредственно к устройству с помощью одного тонкого реверсивного кабеля, чтобы обеспечить безопасную и надежную высокоскоростную передачу данных по стандарту USB 3.2. Это также позволит смотреть FHD-видео одновременно с зарядкой ноутбука.

Разработанный с прицелом на обеспечение абсолютного комфорта и удобства в использовании, Philips 243B1 оснащен технологией Flicker-Free и режимом LowBlue, которые защищают глаза от усталости. В то же время полностью регулируемую подставку SmartErgoBase можно поворачивать и наклонять, чтобы пользоваться устройством было удобно, а кабеля располагались аккуратно. Простоту подключения также гарантируют дополнительные разъёмы: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 второго поколения, HDCP, RJ45 и другие.

Монитор Philips 243B1 соответствует основным экологическим стандартам и сертификациям, таким как EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge и RoHS. Встроенный датчик PowerSensor обнаруживает присутствие пользователя перед экраном и соответственно регулирует яркость. Это приводит к увеличению срока службы монитора и экономии до 80% энергии. Кроме того, монитор оснащен датчиком LightSensor, который автоматически регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения в помещении, а также выключателем питания Zero Power Switch, который полностью отключает энергопотребление. Для упаковки Philips 243B1 используются на 100% перерабатываемые материалы, а корпус самого монитора сделан из на 85% переработанного пластика и не содержит вредных веществ, таких как ртуть, свинец, поливинилхлорид и бромированный антипирен.

Эргономичный, современный и экологичный монитор Philips 243B1 появится в продаже в марте 2020 года по ориентировочной цене 269 евро