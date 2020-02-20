Windows 10 начала получать фишки Windows 10X

Microsoft начала обновлять стандартную Windows 10 для некоторых пользователей, дополняя ее особенностями недавно представленной Windows 10X для складных компьютеров.

Участникам специальной программы тестирования Windows Insider. Пользователи могут оценить обновленный дизайн иконок системных приложений: почты, календаря, Groove Music, калькулятора, будильника и диктофона. В дальнейшем изменения должны затронуть Microsoft Store, камеру и другие программы.

Кроме указанных приложений Microsoft должна представить обновленный «Проводник». Хотя для этого, скорее всего, понадобится новая версия Windows 10, поскольку «Проводник» не обновляется через стандартный магазин приложений.

Возможно, разработчики представят больше функций Windows 10X на дескотпе. Например, компания уже тестировала новое меню «Пуск», поэтому оно вполне может появиться в официальных сборках Windows 10. В планшетной версии «Пуск» избавился от фирменной «плитки» и стал больше похож на список приложений из смартфонов.

Windows 10X анонсировали в ноябре 2019 года. Компания особо не распространялась об особенностях новой системы. Известно лишь, что она заточена под работу с ноутбуком Surface Neo с дополнительным экраном вместо физической клавиатуры. Оценить работу новой платформы пока удалось только с помощью эмулятора.