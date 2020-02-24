Выгода до 130 рублей на смарт-часы Samsung по программе трейд-ин в МТС

Ряд моделей смарт-часов Samsung участвуют в акции «Смарт-часы в выгодный трейд-ин». Приобретайте смарт-часы Samsung в МТС с возвратом части стоимости старого устройства и с дополнительной экономией до 130 рублей.

Программа трейд-ин позволяет обменять старые планшеты, смартфоны или смарт-часы с зачетом их стоимости на новые.

В рамках акции «Смарт-часы в выгодный трейд-ин» скидка до 130 рублей будет действовать на смарт-часы Samsung Galaxy Watch в размерах 42 и 46 мм, а также Samsung Galaxy Watch Active 2 с диаметрами 40 и 44 мм, как в стальном, так и в алюминиевом исполнении.

Перечень моделей смарт-часов, участвующих в акции «Смарт-часы в выгодный трейд-ин», можно посмотреть по ссылке.