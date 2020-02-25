Новая версия десктопного браузера Opera позволяет группировать вкладки

Пространства - это новая функция, позволяющая пользователям Opera группировать вкладки. С помощью этой функции можно добавить до 5 пространств, присвоив каждому из них имя и иконку. Это позволяет держать вкладки для работы, свободного времени и любых других проектов в отдельных группах внутри одного окна.

Иконки пространств легко доступны в верхней части боковой панели, на которой синим цветом отображается текущее активное пространство. Чтобы открыть ссылку в другом пространстве, достаточно кликнуть на ссылку правой кнопкой мыши и послать ее в выбранное пространство. Так же легко можно перемещать вкладки между самими пространствами.

Пользователи часто в течение дня переключаются между открытыми вкладками. Opera 67 делает этот процесс более легким с новой удобной функцией - визуальным переключателем вкладок. Как и в случае с переключениями между приложениями на MacOS, пользователю достаточно использовать комбинацию Ctrl+Tab для переключения между превью вкладок без необходимости отрывать руку от клавиатуры.

Новая версия браузера включает в себя также полезную функцию определения дублирующих вкладок. Теперь вкладки с одинаковыми URL будут выделяться цветом при наведении на них курсора мыши, что облегчает их обнаружение и позволяет быстро закрыть лишние вкладки.

Количество пользователей браузера Opera для компьютеров выросло более чем на 17% между третьими кварталами 2018 и 2019 годов и достигло 68 миллионов ежемесячных пользователей.